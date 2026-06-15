«Ювентус» выкупил Бога у «Ниццы»

Ранее футболист выступал за английские «Челси» и «Бирмингем», французский «Ренн», испанскую «Гранаду», а также итальянские «Сассуоло» и «Аталанту». В активе Бога 24 матча и 1 забитый мяч за сборную Кот-д’Ивуара. Вместе с национальной командой он стал победителем Кубка африканских наций в 2023 году. При этом на чемпионат мира игрок в состав сборной не попал.