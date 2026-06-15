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«Ювентус» выкупил Бога у «Ниццы»

Жереми Бога не попал в состав сборной Кот-д’Ивуара на ЧМ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Ювентус» активировал опцию выкупа вингера Жереми Бога из «Ниццы». Игрок подписал соглашение с туринским клубом до 30 июня 2029 года, говорится на официальном сайте команды.

Бога присоединился к «Ювентусу» на правах аренды в начале 2026 года. За это время он провёл 17 матчей, отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

Бога — 29 лет. Он присоединился к «Ювентусу» на правах аренды в феврале 2026 года. За туринский клуб он провёл 17 матчей и забил 4 гола.

Ранее футболист выступал за английские «Челси» и «Бирмингем», французский «Ренн», испанскую «Гранаду», а также итальянские «Сассуоло» и «Аталанту». В активе Бога 24 матча и 1 забитый мяч за сборную Кот-д’Ивуара. Вместе с национальной командой он стал победителем Кубка африканских наций в 2023 году. При этом на чемпионат мира игрок в состав сборной не попал.