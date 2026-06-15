«Челси» заинтересован в приобретении игрока «Реала»

Ранее сообщалось, что бывший наставник команды Альваро Арбелоа дал Каррерасу очень плохую характеристику во время передачи дел Жозе Моуринью. Португальский специалист сразу же после этого попросил руководство «Реала» приобрести более надежного игрока на позицию левого защитника.