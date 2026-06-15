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«Челси» заинтересован в приобретении игрока «Реала»

Каррерас летом должен покинуть Мадрид.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Лондонский «Челси» проявляет интерес к левому защитнику Альваро Каррерасу, сообщает журналист, освещающий клуб, Алекс Голдберг.

23-летний испанец уже работал с новым главным тренером «синих» Хаби Алонсо — ранее они пересекались в мадридском клубе.

«Реал» приобрёл Каррераса у «Бенфики» летом 2025 года за 50 млн евро. В сезоне-2025/26 защитник провёл за мадридскую команду 28 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывший наставник команды Альваро Арбелоа дал Каррерасу очень плохую характеристику во время передачи дел Жозе Моуринью. Португальский специалист сразу же после этого попросил руководство «Реала» приобрести более надежного игрока на позицию левого защитника.