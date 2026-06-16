Мадридский «Реал» готов подписать защитника «Манчестер Сити»

При этом английский клуб не против продать Диаша в случае выгодного предложения. Эксперты оценивают трансферную стоимость защитника в 55 миллионов евро. Напомним, что в минувшем сезоне Рубен Диаш провёл в английском чемпионате в составе «Манчестер Сити» 26 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.