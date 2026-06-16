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Мадридский «Реал» готов подписать защитника «Манчестер Сити»

«Реал» хочет подписать центрального защитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубена Диаша. Об этом сообщает издание The Athletic.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника The Athletic, 29-летний португальский футболист попал в сферу интересов «королевского клуба». На подписании Диаша настаивает вернувшийся в мадридскую команду тренер Жозе Моуринью, который хотел бы, чтобы «Реал» этим летом укрепил оборону.

При этом английский клуб не против продать Диаша в случае выгодного предложения. Эксперты оценивают трансферную стоимость защитника в 55 миллионов евро. Напомним, что в минувшем сезоне Рубен Диаш провёл в английском чемпионате в составе «Манчестер Сити» 26 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Также «Реал» планирует продать защитников Франа Гарсию и Рауля Асенсио.