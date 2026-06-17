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СМИ: Сафонов утвержден основным вратарем ПСЖ

Следующий сезон россиянин должен провести в качестве первого вратарского номера команды.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Ювентус» проявляет интерес к вратарю ПСЖ Люке Шевалье, который в сезоне-2025/26 уступил место в составе французского клуба российскому голкиперу Матвею Сафонову, сообщает Jeunesfooteux.

По данным источника, переговоры туринского клуба по голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу фактически зашли в тупик из-за высокой стоимости игрока и конкуренции со стороны клубов АПЛ. В связи с этим «Ювентус» переключил внимание на Шевалье. Отмечается, что позиции француза в ПСЖ становятся все менее устойчивыми, поскольку Сафонов уже определен основным вратарем команды на следующий сезон.

Самым вероятным вариантом сделки считается аренда Шевалье с опцией дальнейшего выкупа. Такой формат позволил бы «Ювентусу» сократить расходы и оценить, насколько голкипер подойдет команде.

Шевалье стал игроком ПСЖ летом 2025 года. Его соглашение с парижским клубом действует до июня 2030-го. В составе команды 24-летний француз провел 26 матчей во всех турнирах, пропустил 28 мячей и 10 раз сохранил ворота в неприкосновенности.