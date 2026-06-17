Бернарду Силва официально перешел в «Реал»

В апреле Бернарду Силва объявил об уходе из «Манчестер Сити» после 9 лет в клубе. Футболист выступал за «горожан» с лета 2017 года. В составе «Сити» Силва провел 460 матчей во всех турнирах, в которых забил 76 голов и сделал 77 результативных передач. Вместе с «Манчестер Сити» футболист завоевал 20 трофеев, в том числе шесть раз выиграл чемпионат Англии, три раза стал обладателем Кубка страны и Суперкубка Англии. Также в сезоне-2022/23 полузащитник стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.