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Бернарду Силва официально перешел в «Реал»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва стал игроком мадридского «Реала».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 31-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2028 года.

По информации СМИ, зарплата Силвы в «Реале» составит 20 млн евро в год. Также игрок получит подписной бонус в размере 10 млн евро, а его агент Жорже Мендеш и отец — еще 10 млн евро комиссионных.

В апреле Бернарду Силва объявил об уходе из «Манчестер Сити» после 9 лет в клубе. Футболист выступал за «горожан» с лета 2017 года. В составе «Сити» Силва провел 460 матчей во всех турнирах, в которых забил 76 голов и сделал 77 результативных передач. Вместе с «Манчестер Сити» футболист завоевал 20 трофеев, в том числе шесть раз выиграл чемпионат Англии, три раза стал обладателем Кубка страны и Суперкубка Англии. Также в сезоне-2022/23 полузащитник стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, пропустив вперед каталонскую «Барселону». Также клуб вылетел на стадии ¼ финала Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (1:2, 3:4). В Кубке страны «Реал» проиграл в ⅛ финала «Альбасете» (2:3) из Сегунды, а в финале Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (2:3).