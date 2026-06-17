«Реал» потребовал от УЕФА наказать «Барселону» по делу Негрейры

В мадридском клубе заявили, что к обращению приложены материалы, подтверждающие наличие «непрозрачных платежей» со стороны «Барселоны» в адрес бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры.
«Реал» считает, что эти выплаты носили длительный, систематический и необоснованный характер, что затрагивает фундаментальные принципы честности и прозрачности соревнований. Мадридский клуб требует немедленной реакции со стороны УЕФА и призывает возобновить ранее инициированное дисциплинарное разбирательство против «Барселоны».
Ранее сообщалось, что «Реал» обратился в УЕФА с требованием лишить «Барселону» 23 титулов, завоеванных с 2001 по 2018 год — именно этот период фигурирует в расследовании. Согласно материалам дела, за 17 лет «Барселона» через сторонние компании выплатила Негрейре около 7,5 млн евро за консультационные услуги, связанные с работой судей.
По итогам минувшего сезона «Барселона» в 28-й раз стала чемпионом Испании, на восемь очков опередив финишировавший вторым «Реал».