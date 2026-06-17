«Реал» потребовал от УЕФА наказать «Барселону» по делу Негрейры

Ранее сообщалось, что «Реал» обратился в УЕФА с требованием лишить «Барселону» 23 титулов, завоеванных с 2001 по 2018 год — именно этот период фигурирует в расследовании. Согласно материалам дела, за 17 лет «Барселона» через сторонние компании выплатила Негрейре около 7,5 млн евро за консультационные услуги, связанные с работой судей.