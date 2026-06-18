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«Реал» готов заплатить 220 млн евро за переход игрока «Баварии»

Испанский «Реал Мадрид» хочет приобрести французского вингера немецкой «Баварии» Майкла Олисе в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным источника, «Королевский клуб» готов заплатить за покупку Олисе от 200 до 220 миллионов евро. Также в планах мадридцев подписание аргентинского полузащитника английского «Челси» Энцо Фернандеса.

В минувшем сезоне 24-летний Майкл Олисе провел за «Баварию» 52 матча, забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу. Сейчас футболист выступает за сборную Франции на чемпионате мира — 2026.

Трансферный рекорд в истории футбола — переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 млн евро.