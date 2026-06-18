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«Тоттенхэм» купил защитника «Брайтона» ван Хекке

Ян Пол ван Хекке играл за «Брайтон» с 2020 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

«Тоттенхэм» сообщил о переходе защитника «Брайтона» Яна Пола ван Хекке.

Клуб из Лондона заключил с 26-летним футболистом из Нидерландов долгосрочное соглашение. Официальная сумма сделки не раскрывается. По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошёлся «шпорам» в 60 миллионов евро. Кроме того, «Брайтон» сохранил за собой право на 20 процентов от суммы будущей продажи игрока.

«Для меня большая честь стать игроком “Тоттенхэма”. Когда ты присоединяешься к такому большому клубу, это становится исполнением мечты», — сказал ван Хекке.

Ван Хекке выступал за «Брайтон» с сентября 2020 года. В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 45 млн.