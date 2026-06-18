«Тоттенхэм» купил защитника «Брайтона» ван Хекке

Клуб из Лондона заключил с 26-летним футболистом из Нидерландов долгосрочное соглашение. Официальная сумма сделки не раскрывается. По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошёлся «шпорам» в 60 миллионов евро. Кроме того, «Брайтон» сохранил за собой право на 20 процентов от суммы будущей продажи игрока.