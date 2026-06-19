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Новый сезон АПЛ начнется матчем «Арсенала» с «Ковентри Сити»

Пресс-служба Английской Премьер-лиги опубликовала расписание на сезон-2026/27.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Новый сезон стартует 21 августа матчем действующего чемпиона «Арсенала» с «Ковентри Сити». Занявший второе место в минувшем сезоне «Манчестер Сити» 23 августа сыграет с «Борнмутом». Бронзовый призер АПЛ сезона-2025/26 «Манчестер Юнайтед» 22 августа астретится с вернувшимся в лигу «Халл Сити».

Расписание матчей 1-го тура АПЛ сезона-2026/27:

21 августа, пятница:

  • «Арсенал» — «Ковентри Сити».

22 августа, суббота:

  • «Халл Сити» — «Манчестер Юнайтед»;

  • «Эвертон» — «Кристал Пэлас»;

  • «Ипсвич Таун» — «Сандерленд»;

  • «Ноттингем Форест» — «Лидс Юнайтед»;

  • «Брентфорд» — «Тоттенхэм».

23 августа, воскресенье:

  • «Брайтон» — «Астон Вилла»;

  • «Манчестер Сити» — «Борнмут»;

  • «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».

24 августа, понедельник:

Заключительный 38-й тур АПЛ пройдет 30 мая 2027 года.