Новый сезон АПЛ начнется матчем «Арсенала» с «Ковентри Сити»

Новый сезон стартует 21 августа матчем действующего чемпиона «Арсенала» с «Ковентри Сити». Занявший второе место в минувшем сезоне «Манчестер Сити» 23 августа сыграет с «Борнмутом». Бронзовый призер АПЛ сезона-2025/26 «Манчестер Юнайтед» 22 августа астретится с вернувшимся в лигу «Халл Сити».
Расписание матчей 1-го тура АПЛ сезона-2026/27:
21 августа, пятница:
«Арсенал» — «Ковентри Сити».
22 августа, суббота:
«Халл Сити» — «Манчестер Юнайтед»;
«Эвертон» — «Кристал Пэлас»;
«Ипсвич Таун» — «Сандерленд»;
«Ноттингем Форест» — «Лидс Юнайтед»;
«Брентфорд» — «Тоттенхэм».
23 августа, воскресенье:
«Брайтон» — «Астон Вилла»;
«Манчестер Сити» — «Борнмут»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».
24 августа, понедельник:
«Фулхэм» — «Челси».
Заключительный 38-й тур АПЛ пройдет 30 мая 2027 года.