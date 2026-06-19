Новый сезон АПЛ начнется матчем «Арсенала» с «Ковентри Сити»

Новый сезон стартует 21 августа матчем действующего чемпиона «Арсенала» с «Ковентри Сити». Занявший второе место в минувшем сезоне «Манчестер Сити» 23 августа сыграет с «Борнмутом». Бронзовый призер АПЛ сезона-2025/26 «Манчестер Юнайтед» 22 августа астретится с вернувшимся в лигу «Халл Сити».