Бывший клуб Слуцкого вышел в АПЛ и заработал больше победителя ЛЧ

«Халл Сити» победил «Мидлсбро» со счетом 1:0 в финале плей-офф Чемпионшипа (второй по силе дивизион английского футбола) и вышел в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
Единственный гол забил Оливер Макбарни (90+5-я минута).
Благодаря выходу в АПЛ «Халл Сити» получит минимум $275 млн. Эта сумма может увеличиться до $490 млн, если клуб избежит вылета в свой первый сезон в АПЛ, однако в последние десять лет это удавалось только чуть более чем половине команд.
Примечательно, что «Халл Сити» уже заработал больше победителя Лиги чемпионов, финал которой пройдет 30 мая. «Арсенал» или ПСЖ заработают за многомесячное выступление в Лиге чемпионов порядка $170 млн в случае победы в финале. А призовые за победу в финальном матче составляют $28 млн.
Клубы АПЛ получают такие крупные выплаты благодаря контракту на тв-права (сейчас это четырехлетний контракт на $8,45 млрд).
«Халл Сити» последний раз выступал в АПЛ в 2017 года. Сразу после вылета клуб возглавил российский тренер Леонил Слуцкий, но проработал в английской команде он только полгода.