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Экс-игрок «Челси» Демба Ба стал спортивным директором «Гавра»

Бывший нападающий «Челси» и сборной Сенегала Демба Ба стал новым спортивным директором французского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

О назначении завершившего карьеру в 2021 году Ба «Гавр» объявил на официальном сайте.

Демба Ба является воспитанником французского футбола. На взрослом уровне бывший футболист выступал за «Хоффенхайм», «Вест Хэм Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Челси», «Бешикташ», «Гёзтепе», «Истанбул Башакшехир», «Шанхай Шеньхуа» и «Лугано».

На протяжении своей истории «Гавр» по одному разу брал Кубок и Суперкубок Франции, а также шесть раз становился победителем Лиги 2. По итогам прошлого сезона темно-синие заняли 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.