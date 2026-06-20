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Дибала может вернуться в «Ювентус»

Клуб ведет переговоры с агентом футболиста.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Аргентинский форвард Пауло Дибала может вновь оказаться в «Ювентусе». По информации Football Italia, туринский клуб уже проводит переговоры с представителем футболиста, хотя сам игрок продолжает обсуждать продление соглашения с «Ромой».

Летом 2022 года перешел в «Рому» в статусе свободного агента. Контракт 32-летнего нападающего с римским клубом рассчитан до конца июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 5 млн евро.

Ранее Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 по 2022 год. С туринским клубом он пять раз выиграл Серию А, четыре раза — Кубок Италии и трижды — Суперкубок Италии.

«Ювентус» в сезоне-2025/26 занял шестое место в Серии А с 69 очками. В Лиге чемпионов команда вылетела в плей-офф стыковых раундов, проиграв «Галатасараю» по сумме двух матчей — 5:7.