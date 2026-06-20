Дибала может вернуться в «Ювентус»

Аргентинский форвард Пауло Дибала может вновь оказаться в «Ювентусе». По информации Football Italia, туринский клуб уже проводит переговоры с представителем футболиста, хотя сам игрок продолжает обсуждать продление соглашения с «Ромой».



Летом 2022 года перешел в «Рому» в статусе свободного агента. Контракт 32-летнего нападающего с римским клубом рассчитан до конца июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 5 млн евро.