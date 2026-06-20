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Агент Захаряна: Несколько топ-клубов РПЛ интересовались Арсеном

Представитель игрока рассказал, каким может быть ближайшее будущее хавбека.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Геннадий Голубин, представляющий интересы российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что к футболисту проявляли интерес клубы РПЛ.

«Интерес со стороны российских клубов к Арсену был. Спрашивали несколько команд, но раскрывать детали я не могу. Но это не команды из лучшей лиги мира, ха-ха! Могу сказать, что речь идет о топ-клубах РПЛ, которые находятся среди лидеров российского футбола. Но пока никаких конкретных движений нет. Когда появятся реальные предложения и конкретные офферы, тогда уже можно будет что-то рассматривать. На сегодняшний день ничего не происходит.

Сейчас Арсен находится в отпуске. Он планирует провести время в Москве, затем съездить в Самару и еще немного отдохнуть. После завершения отпуска в конце июля Захарян вернется в расположение “Сосьедада”. Арсен чувствует себя просто отлично! Все хорошо. Но что касается его будущего, то пока никаких переговоров не ведется. Когда появится конкретика, тогда можно будет обсуждать какие-то варианты», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом Sport24.