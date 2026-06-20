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Роналдиньо на один матч возобновит карьеру футболиста в 46 лет

Он хочет сыграть за итальянскую «Равенну».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Легендарный бразильский форвард Роналдиньо в 46 лет ненадолго вернется к профессиональному футболу и сыграет один матч.

В беседе с La Gazzetta dello Sport бывший футболист рассказал, что заключит соглашение с итальянской «Равенной», выступающей в Серии C, и примет участие в товарищеской игре за клуб.

За свою карьеру Роналдиньо играл за французский «ПСЖ», испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и другие команды. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Роналдиньо официально завершил профессиональную игровую карьеру 16 января 2018 года. Хотя его последний официальный матч на клубном уровне состоялся осенью 2015 года за бразильский «Флуминенсе», окончательное заявление об уходе из спорта сделал его брат и агент спустя несколько лет.