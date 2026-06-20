Роналдиньо на один матч возобновит карьеру футболиста в 46 лет

Легендарный бразильский форвард Роналдиньо в 46 лет ненадолго вернется к профессиональному футболу и сыграет один матч.



В беседе с La Gazzetta dello Sport бывший футболист рассказал, что заключит соглашение с итальянской «Равенной», выступающей в Серии C, и примет участие в товарищеской игре за клуб.



За свою карьеру Роналдиньо играл за французский «ПСЖ», испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и другие команды. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча».