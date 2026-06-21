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«Ливерпуль» отклонил предложение «Интера» по трансферу Кёртиса Джонса

Как сообщает инсайдер и спортивный журналист Фабрицио Романо, руководство футбольного клуба «Ливерпуль», выступающего в Английской Премьер-Лиге (АПЛ), отклонило предложение миланского «Интера» из Серии А о продаже центрального полузащитника «красных» Кёртиса Джонса.

Источник: Reuters

По данным источника, «нерадзурри» предложили за 25-летнего хавбека 25 миллионов евро, однако данный оффер не устроил мерсисайдцев. «Ливерпуль» рассчитывает выручить за воспитанника своей академии значительно большую сумму. Рыночная стоимость Джонса, по оценке портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

О заинтересованности «змей» в полузащитнике «Ливерпуля» Романо, как напоминается, информировал ещё 1 мая.

Джонс дебютировал за основной состав мерсисайдцев в январе 2019 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом Англии (сезоны 2019/2020 и 2024/2025), а также победителем Клубного чемпионата мира (2019).

В сезоне-2025/2026 Джонс принял участие в 34 матчах АПЛ (один забитый мяч и две голевые передачи) и в девяти встречах Лиги чемпионов УЕФА. Контракт хавбека с «красными» действует до конца июня 2027 года.