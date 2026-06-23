«Манчестер Сити» близок к рекордному трансферу в своей истории

По информации источника, в ближайшее время «горожане» отправят «лесникам» новое предложение, которое составит 135−140 млн евро. Предыдущее предложение в размере 123 млн евро и различных бонусов было отклонено.
Отмечается, что «Манчестер Сити» уже согласовал с Андерсоном условия личного контракта, который будет рассчитан на пять лет — до лета 2031 года.
Трансфер Андерсона должен стать рекордным за всю историю «Манчестер Сити». На данный момент рекорд принадлежит полузащитнику Джеку Грилишу, который летом 2021 года перешел из «Астон Виллы» за 117,5 млн евро.
Андерсон является воспитанником «Ньюкасла». Летом 2024 года он перешел в «Ноттингем Форест» за 41,2 млн евро. За два года Андерсон провел за «лесников» 92 матча, в которых забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 млн евро.
В сентябре прошлого года Андерсон дебютировал за сборную Англии и отправился с командой на ЧМ-2026. В матче против Хорватии (4:2) 23-летний полузащитник отметился голевой передачей, что стало его первым результативным действием за национальную команду. На данный момент на счету Андерсона 10 матчей за «трех львов».
Андерсон выступает на позиции центрального полузащитника, однако также способен действовать в роли опорного и атакующего хавбека.
Новый сезон АПЛ стартует 21 августа.