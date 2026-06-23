«Манчестер Сити» близок к рекордному трансферу в своей истории

В сентябре прошлого года Андерсон дебютировал за сборную Англии и отправился с командой на ЧМ-2026. В матче против Хорватии (4:2) 23-летний полузащитник отметился голевой передачей, что стало его первым результативным действием за национальную команду. На данный момент на счету Андерсона 10 матчей за «трех львов».