Мостовой отреагировал на слова Макелеле о своей карьере

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова Клода Макелеле, который ранее включил россиянина в число лучших футболистов, с которыми ему доводилось играть.
Француз, выступавший вместе с Мостовым в «Сельте», ранее заявил, что не понимал, почему россиянин не оказался в «Барселоне» или мадридском «Реале».
«А что здесь удивительного? Это нормально! Александр Мостовой был одним из лучших футболистов в Европе в свое время», — сказал Мостовой в видеообращении.
Бывший игрок также отметил, что не видит причин удивляться подобным словам со стороны бывшего партнера по команде.
«Поэтому удивляться не надо, ребят, это лишнее. Правде и фактам не надо удивляться. Клод, спасибо тебе! Александр Мостовой всегда был одним из лучших», — заявил Мостовой.
Макелеле и Мостовой вместе выступали за испанскую «Сельту» в конце 1990-х и начале 2000-х годов.