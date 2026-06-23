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Призер Евро-2016 возглавил английский клуб в 35 лет

Срок соглашения со специалистом не уточняется.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Бывший полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи назначен главным тренером английского клуба «Оксфорд Юнайтед», сообщается на официальном сайте команды.

Срок соглашения с 35-летним специалистом не уточняется. В апреле Рэмзи объявил о завершении игровой карьеры.

«К этому моменту я готовился много лет. Я работал под руководством одних из лучших тренеров в футболе и на протяжении всей карьеры сталкивался с высоким уровнем давления. Хочу использовать свой опыт, чтобы привнести в эту талантливую группу игроков культуру высоких стандартов, профессионализма и трудовой этики», — заявил Рэмзи.

Рэмзи является воспитанником «Кардиффа». В составе лондонского «Арсенала» он трижды выигрывал Кубок Англии и трижды становился обладателем Суперкубка страны. С туринским «Ювентусом» валлиец становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Италии. Кроме того, он выступал за «Ноттингем Форест», «Рейнджерс» и «Ниццу».

За сборную Уэльса Рэмзи провел 86 матчей и забил 21 гол. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.