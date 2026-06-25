59-летний Миура продлил контракт с «Фукусимой Юнайтед»

59-летний нападающий, права на которого принадлежат «Иокогаме», проведет в команде еще один сезон. Предстоящий сезон станет для него 42-м в карьере.
Кадзуеси Миура пополнил состав «Фукусимы Юнайтед» в феврале этого года. Он провел за команду шесть матчей, сыграв в общей сложности 87 минут.
Миура является самым возрастным действующим профессиональным футболистом. Он начал карьеру в 1986 году в бразильском «Сантосе» и успел поиграть в чемпионатах Италии, Хорватии, Австралии и Португалии.
С 1990 по 2000 год Миура выступал за сборную Японии, за которую провел 89 матчей и забил 55 голов. В 1993 году он стал первым японцем, ставшим лучшим футболистом года в Азии.
На клубном уровне Миура провел 810 матчей и забил 218 мячей. Последний раз он забивал в ноябре 2022 года за клуб «Атлетико Судзука» матче против «Осаки» (1:2).