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59-летний Миура продлил контракт с «Фукусимой Юнайтед»

Легендарный японский нападающий Кадзуеси Миура подписал арендное соглашение с командой третьей японской лиги «Фукусима Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Gualter Fatia/Getty Images

59-летний нападающий, права на которого принадлежат «Иокогаме», проведет в команде еще один сезон. Предстоящий сезон станет для него 42-м в карьере.

Кадзуеси Миура пополнил состав «Фукусимы Юнайтед» в феврале этого года. Он провел за команду шесть матчей, сыграв в общей сложности 87 минут.

Миура является самым возрастным действующим профессиональным футболистом. Он начал карьеру в 1986 году в бразильском «Сантосе» и успел поиграть в чемпионатах Италии, Хорватии, Австралии и Португалии.

С 1990 по 2000 год Миура выступал за сборную Японии, за которую провел 89 матчей и забил 55 голов. В 1993 году он стал первым японцем, ставшим лучшим футболистом года в Азии.

На клубном уровне Миура провел 810 матчей и забил 218 мячей. Последний раз он забивал в ноябре 2022 года за клуб «Атлетико Судзука» матче против «Осаки» (1:2).