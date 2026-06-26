Моуринью заявил, что не будет убирать проблемных игроков «Реала»

Ранее сообщалось, что 63-летний португалец намерен расстаться с несколькими топ-игроками «Реала», имевшими конфликты с предыдущими тренерами по ходу прошлого сезона.
«Мы не должны сейчас подробно говорить о “Реале”, но один момент я все-таки затрону. Я читал, как люди пишут: “Жозе Моуринью приходит и собирается убрать некоторых топ-игроков, с которыми якобы были проблемы по ходу сезона”. Нет.
Мне нужны эти игроки. Мне нужны лучшие. Теперь моя задача — найти способ построить команду и не допустить тех проблем, которые, возможно, были раньше. Я не знаю, я просто читаю то, что пишут. Если у тебя проблемы с не самыми сильными игроками — вот это действительно большая проблема. А топ-игроки остаются топ-игроками.
Каких хочу видеть игроков? Хочу видеть качества. Иногда говорят: “У этого игрока потрясающая техника, но физически он не очень хорош”. Значит, он не так хорош. Или: “У этого игрока огромный талант, но ему не хватает стабильности, у него бывают взлеты и падения”. Значит, это не топ-игрок.
Топ-игрок — это полный набор. Он должен быть хорош технически, физически, ментально. Он должен играть на команду. Вот что я ищу. Иногда таких игроков в команде много — и это рай. Иногда их меньше, и тогда работа становится сложнее. Но я всегда считал, что одно из важных качеств тренера — умение повести игроков за собой», — сказал Моуринью.
Жозе Моуринью официально вернулся в «Реал» 11 июня, подписав с «королевским» клубом контракт на три сезона — до лета 2029 года.
Ранее Моуринью уже возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» провели 178 матчей, в которых одержали 127 побед при 28 ничьих и 23 поражениях. С «Реалом» Моуринью выиграл три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Новый сезон Ла Лиги стартует 15 августа.