«Комо» выкупил Нико Паса у «Реала» за 60 млн евро

21-летний аргентинец перешел в «Комо» из молодежной команды «Реала» летом 2024 года за шесть миллионов евро. При этом мадридский клуб оставил за собой право обратного выкупа за девять миллионов евро. Сообщалось, что «сливочные» собирались активировать эту опцию, чтобы перепродать Паса в «Комо» за 60 млн евро или в любой другой клуб за 70 млн евро.
По информации источника, «Комо» сумел договориться с «Реалом» о полноценном трансфере Паса. Ориентировочная сумма сделки составила 60 млн евро.
По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, «Реал» вновь будет иметь опцию обратного выкупа Паса. Ее можно будет активировать следующим летом, выкупив игрока за 80 млн евро.
За два года Пас провел за «Комо» 75 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 17 голевых передач. В первый сезон в Италии он получил награду лучшему молодому игроку Серии А, во второй — лучшему полузащитнику лиги.
Минувший сезон «Комо» завершил на четвертом месте в турнирной таблице Серии А и впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.
Новый сезон в Серии А стартует 23 августа.