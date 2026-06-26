«Комо» выкупил Нико Паса у «Реала» за 60 млн евро

21-летний аргентинец перешел в «Комо» из молодежной команды «Реала» летом 2024 года за шесть миллионов евро. При этом мадридский клуб оставил за собой право обратного выкупа за девять миллионов евро. Сообщалось, что «сливочные» собирались активировать эту опцию, чтобы перепродать Паса в «Комо» за 60 млн евро или в любой другой клуб за 70 млн евро.