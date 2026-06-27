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Трехкратный победитель Лиги чемпионов покинул «Реал»

Испанский полузащитник Дани Себальос, трехкратный победитель Лиги чемпионов, завершил выступления за мадридский футбольный клуб «Реал».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил сам футболист на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), он принял решение покинуть команду.

«После девяти лет пришло время закрыть одну из самых важных глав моей жизни. Это было непростое решение. Я хочу поблагодарить “Реал” за предоставленную мне возможность носить эмблему лучшего клуба в мире и учиться у лучших на протяжении стольких лет. Для меня было честью защищать эту футболку, расти как футболист и как личность и быть частью истории, полной успехов, которые я всегда буду помнить», — написал Себальос.

29-летний Себальос в составе «Реала» трижды становился победителем Лиги чемпионов (2018, 2022, 2024). Кроме того, он дважды выигрывал чемпионат Испании (2022, 2024) и один раз — Суперкубок страны (2023). Ранее полузащитник выступал за «Арсенал», с которым в 2020 году завоевал Кубок Англии. В 2021 году в составе сборной Испании он стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.