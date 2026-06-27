Трехкратный победитель Лиги чемпионов покинул «Реал»

«После девяти лет пришло время закрыть одну из самых важных глав моей жизни. Это было непростое решение. Я хочу поблагодарить “Реал” за предоставленную мне возможность носить эмблему лучшего клуба в мире и учиться у лучших на протяжении стольких лет. Для меня было честью защищать эту футболку, расти как футболист и как личность и быть частью истории, полной успехов, которые я всегда буду помнить», — написал Себальос.