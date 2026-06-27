Чемпион мира 1998 года по футболу француз Пети потерял все свои медали

В ходе беседы Пети подтвердил, что у него отсутствуют все медали, полученные за карьеру. «Все мои медали пропали», — заявил он, отвечая на вопросы ведущих. Спортсмен уточнил, что у него сохранились только кубок мира и кубок Европы. «Все мои медали — за победу в Кубке Англии, Кубке Франции, чемпионате Франции, АПЛ — все пропало», — добавил Пети.
На уточняющий вопрос, были ли награды украдены, футболист ответил: «Все мои медали пропали. Каждый день я просыпаюсь и думаю об этом». Он также отметил, что обыскал несколько своих квартир, распаковал все вещи, потратил много времени, но не обнаружил пропажи. «Я понятия не имею, где они», — сказал Пети.
Ведущие подкаста обратились к слушателям с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении медалей Эмманюэля Пети, включая награды чемпионатов мира и Европы. Спортсмен подтвердил это обращение.
Пети 55 лет. В составе сборной Франции он также стал чемпионом Европы 2000 года. Вместе с «Монако» он выиграл чемпионат Франции (1997) и Кубок страны (1991). С «Арсеналом» он завоевал титулы чемпиона и обладателя Кубка Англии в 1998 году.