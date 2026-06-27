Чемпион мира 1998 года по футболу француз Пети потерял все свои медали

На уточняющий вопрос, были ли награды украдены, футболист ответил: «Все мои медали пропали. Каждый день я просыпаюсь и думаю об этом». Он также отметил, что обыскал несколько своих квартир, распаковал все вещи, потратил много времени, но не обнаружил пропажи. «Я понятия не имею, где они», — сказал Пети.