Вышедшая в Серию А «Монца» назвала имя нового главного тренера

Летом 2025 года Юрич возглавил «Аталанту», сменив на посту итальянца Джан Пьеро Гасперини. Однако в ноябре специалист покинул пост главного тренера клуба на фоне безвыигрышной серии из семи матчей. В общей сложности «Аталанта» под его руководством провела 15 матчей.