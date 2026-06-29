Вышедшая в Серию А «Монца» назвала имя нового главного тренера

По итогам прошлого сезона «Монца» вернулась в высший дивизион чемпионата Италии спустя год после вылета.
— Иван Юрич — харизматичный и опытный тренер, умеющий привить своим командам высокую интенсивность и агрессивный, бесстрашный стиль игры. Теперь он готов к новому захватывающему вызову в Серии А вместе с «Монцей».
Добро пожаловать, Мистер, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Летом 2025 года Юрич возглавил «Аталанту», сменив на посту итальянца Джан Пьеро Гасперини. Однако в ноябре специалист покинул пост главного тренера клуба на фоне безвыигрышной серии из семи матчей. В общей сложности «Аталанта» под его руководством провела 15 матчей.
50-летний Иван Юрич за карьеру поработал в итальянских «Мантове», «Кротоне», «Дженоа», «Вероне», «Торино», «Роме», а также английском «Саутгемптоне».