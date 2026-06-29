Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Бразилия
:
Япония
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.60
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026
23:30
Германия
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.20
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
30.06
Нидерланды
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.15
П2
3.50
Футбол. ЧМ-2026
30.06
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.53
П2
2.08
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.60
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
0
:
Канада
1
П1
X
П2

Вышедшая в Серию А «Монца» назвала имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Монцы» назначен хорватский специалист Иван Юрич, сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По итогам прошлого сезона «Монца» вернулась в высший дивизион чемпионата Италии спустя год после вылета.

— Иван Юрич — харизматичный и опытный тренер, умеющий привить своим командам высокую интенсивность и агрессивный, бесстрашный стиль игры. Теперь он готов к новому захватывающему вызову в Серии А вместе с «Монцей».

Добро пожаловать, Мистер, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Летом 2025 года Юрич возглавил «Аталанту», сменив на посту итальянца Джан Пьеро Гасперини. Однако в ноябре специалист покинул пост главного тренера клуба на фоне безвыигрышной серии из семи матчей. В общей сложности «Аталанта» под его руководством провела 15 матчей.

50-летний Иван Юрич за карьеру поработал в итальянских «Мантове», «Кротоне», «Дженоа», «Вероне», «Торино», «Роме», а также английском «Саутгемптоне».