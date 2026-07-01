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Месси снялся в проморолике нового «Человека-паука»

В видео легендарный футболист сыграл самого себя.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в проморолике нового фильма Sony Pictures «Человек-паук: Новый день». Видео появилось на странице киностудии в соцсети X, которая заблокирована на территории России.

В коротком ролике 39-летний аргентинский футболист сыграл самого себя. По сюжету Месси заходит в один из магазинов Нью-Йорка, где встречает Питера Паркера, роль которого исполняет британский актер Том Холланд. Увидев Месси, Паркер от неожиданности падает на пол, после чего спрашивает футболиста, что он здесь делает.

В ответ Месси показывает приложение на телефоне и объясняет, что ищет Человека-паука. После этого Паркер незаметно переодевается в костюм супергероя и интересуется, не боится ли аргентинец высоты. Месси, который на протяжении всего ролика говорит только по-испански, не понимает вопроса — и уже в следующей сцене летит вместе с Человеком-пауком над Нью-Йорком, держась за паутину.

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» запланирована на 29 июля.

На чемпионате мира 2026 года Месси с шестью голами возглавляет гонку бомбардиров. В 1/16 финала сборная Аргентины 3 июля в Майами сыграет против Кабо-Верде.

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