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Сафонов — о свадебном подарке своей супруге: Спускался в шахту

Матвей Сафонов рассказал, чего ему стоило необычное кольцо для его жены.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал в своем телеграм-канале о необычном свадебном подарке для супруги Марины.

По словам вратаря, он подарил ей кольцо с камнем, который самостоятельно добыл в шахте на Шри-Ланке.

«Я спускался в шахту на глубину 10 метров между тропическими дождями, потому что всегда был риск затопления. Мы достали какое-то количество грунта и мешками вынесли его из шахты, а на поверхности уже искали», — написал Сафонов.

Футболист отметил, что отправился в Азию за камнем через два дня после победы «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

Сафонов и его супруга расписались в марте прошлого года. О свадьбе пары стало известно 14 июня.

Российский вратарь перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. За парижский клуб он провел 43 матча, пропустил 40 голов и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». По ходу первого тайма Сафонов получил повреждение после столкновения с Маркиньосом, но смог продолжить встречу. В итоге он стал единственным россиянином, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

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