Сафонов — о свадебном подарке своей супруге: Спускался в шахту

По словам вратаря, он подарил ей кольцо с камнем, который самостоятельно добыл в шахте на Шри-Ланке.



«Я спускался в шахту на глубину 10 метров между тропическими дождями, потому что всегда был риск затопления. Мы достали какое-то количество грунта и мешками вынесли его из шахты, а на поверхности уже искали», — написал Сафонов.



Футболист отметил, что отправился в Азию за камнем через два дня после победы «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.



Сафонов и его супруга расписались в марте прошлого года. О свадьбе пары стало известно 14 июня.



Российский вратарь перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. За парижский клуб он провел 43 матча, пропустил 40 голов и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с командой рассчитан до лета 2029 года.



В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». По ходу первого тайма Сафонов получил повреждение после столкновения с Маркиньосом, но смог продолжить встречу. В итоге он стал единственным россиянином, дважды выигравшим Лигу чемпионов.