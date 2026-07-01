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«Барселона» представила домашнюю форму на новый сезон

«Барселона» представила новую форму с улучшенными характеристиками на сезон-2026/27.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Барселона"

По данным пресс‑службы клуба, в производстве футболок применена специальная технология — она улучшает вентиляцию и повышает спортивные характеристики экипировки. Благодаря этому игроки чувствуют себя комфортнее и легче во время матчей.

«На футболке сохранены культовые синие и гранатовые полосы, а цветовая гамма придает движение и глубину эстетике, уходящей корнями в идентичность сине-гранатовых, плюс имена и номера игроков выполнены новым шрифтом», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Источник: ФК "Барселона

В минувшем сезоне «Барселона» стала победителем чемпионата Испании.