«Барселона» представила домашнюю форму на новый сезон

По данным пресс‑службы клуба, в производстве футболок применена специальная технология — она улучшает вентиляцию и повышает спортивные характеристики экипировки. Благодаря этому игроки чувствуют себя комфортнее и легче во время матчей.
«На футболке сохранены культовые синие и гранатовые полосы, а цветовая гамма придает движение и глубину эстетике, уходящей корнями в идентичность сине-гранатовых, плюс имена и номера игроков выполнены новым шрифтом», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте клуба.
В минувшем сезоне «Барселона» стала победителем чемпионата Испании.