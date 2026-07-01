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«Барселона» продлила контракт с защитником клуба

Пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила о продлении контракта с датским защитником Андреасом Кристенсеном.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Барселона"

Новое соглашение 30-летнего игрока рассчитано до конца июня 2028 года.

«Все еще сине‑гранатовый», — говорится в сообщении клуба в соцсетях.

С декабря футболист восстанавливается после частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена. В СМИ сообщали, что новый контракт игрока предполагает более низкую зарплату, чем была раньше.

Кристенсен перешел в «Барселону» летом 2022 года на правах свободного агента после ухода из лондонского «Челси». За четыре сезона в каталонском клубе защитник провел 98 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В двух последних сезонах из‑за травм футболист принял участие лишь в 24 встречах.