«Барселона» продлила контракт с защитником клуба

Кристенсен перешел в «Барселону» летом 2022 года на правах свободного агента после ухода из лондонского «Челси». За четыре сезона в каталонском клубе защитник провел 98 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. В двух последних сезонах из‑за травм футболист принял участие лишь в 24 встречах.