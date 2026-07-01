«Ливерпуль» купил французского защитника за 63,6 млн евро

«Я очень рад. Первые впечатления отличные, счастлив наконец-то быть здесь. Когда увидел базу, сразу представил себя тут. Мне комфортно, жду не дождусь старта. Для меня это большая мечта — выступать за такой большой клуб, как “Ливерпуль”, — сказал Жаке.