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«Ливерпуль» купил французского защитника за 63,6 млн евро

«Ливерпуль» объявил о переходе центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ливерпуль"

20-летний француз подписал с английским клубом пятилетний контракт — до лета 2031 года.

«Я очень рад. Первые впечатления отличные, счастлив наконец-то быть здесь. Когда увидел базу, сразу представил себя тут. Мне комфортно, жду не дождусь старта. Для меня это большая мечта — выступать за такой большой клуб, как “Ливерпуль”, — сказал Жаке.

Договоренность с «Ренном» о переходе Жаке была достигнута в феврале этого года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 63,6 млн евро.

Жаке является воспитанником «Ренна», за первую команду которого выступает с 2024 года. За два с половиной года он провел за клуб 33 матча и отметился одной голевой передачей. Из-за травмы плеча и последующей операции Жаке почти полностью пропустил вторую половину сезона-2025/26.

Ожидается, что Жаке станет заменой французскому защитнику Ибраима Конате, который этим летом покинул клуб на правах свободного агента и подписал контракт с мадридским «Реалом».

«Ливерпуль» откроет новый сезон АПЛ 23 августа выездным матчем против «Ньюкасла».