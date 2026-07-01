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Бывший тренер «Лиона» и «Лилля» Женезьо возглавил «Марсель»

«Марсель» объявил о назначении Брюно Женезьо на пост главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

59-летний французский специалист сменил на этой должности Хабиба Бейе, который накануне был отправлен в отставку.

«Я выбрал “Марсель”, потому что был увлечен вызовом, который мне был представлен. Это уникальный клуб с исключительной историей, сильной идентичностью и болельщиками, чья страсть известна далеко за пределами страны. Я очень рад стать частью этого нового проекта. Благодарю Фрэнка Маккорта, Стефана Ришара и Грегори Лоренци за доверие. Мне не терпится начать работу с сотрудниками клуба и игроками, чтобы построить команду, соответствующую амбициям “Марселя”, — сказал Женезьо.

Ранее Женезьо возглавлял «Лион» (2015−2019), «Бэйцзин Гоань» (2019−2021), «Ренн» (2021−2023) и «Лилль» (2024−2026), который не стал продлевать с ним контракт, несмотря на третье место в Лиге 1 и вывод команды в Лигу чемпионов.

В минувшем сезоне «Марсель» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда откроет новый сезон в Лиге 1 22 августа выездным матчем против «Анже».