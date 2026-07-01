Бывший тренер «Лиона» и «Лилля» Женезьо возглавил «Марсель»

«Я выбрал “Марсель”, потому что был увлечен вызовом, который мне был представлен. Это уникальный клуб с исключительной историей, сильной идентичностью и болельщиками, чья страсть известна далеко за пределами страны. Я очень рад стать частью этого нового проекта. Благодарю Фрэнка Маккорта, Стефана Ришара и Грегори Лоренци за доверие. Мне не терпится начать работу с сотрудниками клуба и игроками, чтобы построить команду, соответствующую амбициям “Марселя”, — сказал Женезьо.