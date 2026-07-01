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«Атлетико» продлил контракт с Коке до 2027 года

Капитан мадридского клуба проведет в первой команде уже 18-й сезон.

Источник: Getty Images

«Атлетико» объявил о продлении контракта с капитаном команды Коке до 30 июня 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

34-летний полузащитник является воспитанником «Атлетико» и выступает за первую команду с сентября 2009 года. За это время он провел 740 официальных матчей, став рекордсменом клуба по числу игр.

В сезоне-2025/26 Коке сыграл 34 матча в Ла Лиге, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Предстоящий сезон станет для него 18-м в составе первой команды мадридцев.

За годы выступлений Коке выиграл с «Атлетико» восемь трофеев, включая два чемпионата Испании и две Лиги Европы.