«Атлетико» продлил контракт с Коке до 2027 года

«Атлетико» объявил о продлении контракта с капитаном команды Коке до 30 июня 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.
34-летний полузащитник является воспитанником «Атлетико» и выступает за первую команду с сентября 2009 года. За это время он провел 740 официальных матчей, став рекордсменом клуба по числу игр.
В сезоне-2025/26 Коке сыграл 34 матча в Ла Лиге, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Предстоящий сезон станет для него 18-м в составе первой команды мадридцев.
За годы выступлений Коке выиграл с «Атлетико» восемь трофеев, включая два чемпионата Испании и две Лиги Европы.