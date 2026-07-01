«Интер» продлил контракт с Мхитаряном до 2027 года

«Интер» объявил о продлении контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Новое соглашение с 37-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.
Мхитарян выступает за «нерадзурри» с 2022 года. За это время он помог команде выиграть чемпионат Италии и дошел до финала Лиги чемпионов.
В минувшем сезоне Серии А армянский хавбек провел 30 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Мхитарян ранее также выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рому».