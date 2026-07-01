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«Интер» продлил контракт с Мхитаряном до 2027 года

37-летний полузащитник продолжит выступать за миланский клуб еще один сезон.

Источник: Reuters

«Интер» объявил о продлении контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Новое соглашение с 37-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.

Мхитарян выступает за «нерадзурри» с 2022 года. За это время он помог команде выиграть чемпионат Италии и дошел до финала Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Серии А армянский хавбек провел 30 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Мхитарян ранее также выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рому».