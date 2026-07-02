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Ямаль пошутил над Кукурельей после его перехода в «Реал»

Вингер «Барселоны» заявил, что защитник не удержится в основе мадридцев после первого класико.

Источник: AP 2024

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль пошутил о будущем противостоянии с Марком Кукурельей, который летом перешел из «Челси» в «Реал». Об этом футболист рассказал в интервью COPE.

«Я сказал ему, что он выйдет в стартовом составе на первый матч с “Барсой”, но станет запасным во втором, потому что я съем его заживо», — сказал Ямаль.

Испанский футболист отметил, что его слова были дружеской шуткой в адрес Кукурельи. В новом сезоне защитник может впервые сыграть против «Барселоны» в составе мадридского «Реала».

Кукурелья пополнил состав мадридского клуба в летнее трансферное окно после выступлений за лондонский «Челси».