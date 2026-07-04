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Модрич хочет остаться в «Милане» еще на сезон

Итальянский клуб рассчитывает на 40-летнего полузащитника в новом сезоне.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Полузащитник Лука Модрич хочет остаться в «Милане» еще на один сезон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, представители итальянского клуба напрямую связались с футболистом и дали понять, что рассчитывают на него в новом сезоне. Стороны готовы обсудить новое соглашение.

Важную роль в ситуации сыграл звонок главного тренера «Милана» Рубена Аморима. Специалист подчеркнул, что считает хорватского полузащитника важной частью своего проекта.

Окончательное решение пока не принято. При этом 40-летний Модрич склоняется к тому, чтобы принять предложение «Милана» и продолжить карьеру в Италии.

Контракт Модрича с «Миланом» истек 30 июня. Хавбек выступал за клуб с лета 2025 года после ухода из «Реала».

В сезоне-2025/26 Модрич провел за «Милан» 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Модрич также сыграл за сборную Хорватии на чемпионате мира-2026. Команда дошла до 1/16 финала, где уступила Португалии со счетом 1:2.

На турнире полузащитник провел 4 матча и отметился одной голевой передачей.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 по 2025 год. В составе мадридского клуба он шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, а в 2018 году получил «Золотой мяч».

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