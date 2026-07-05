«Реал» объявил о переходе Дюмфриса из «Интера»

«Реал» объявил о переходе защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса из «Интера». Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
«Реал» и «Интер» достигли соглашения о трансфере футболиста. Дюмфрис подписал контракт с испанским клубом на четыре сезона — до 30 июня 2030 года.
Дюмфрису 30 лет. Он выступал за «Интер» с 2021 года после перехода из ПСВ. Также в карьере защитника были «Херенвен» и «Спарта» из Роттердама.
В составе «Интера» нидерландец выигрывал чемпионат Италии, Кубок Италии и Суперкубок страны. Также он доходил с миланским клубом до финала Лиги чемпионов.
Дюмфрис играет на правом фланге обороны и может действовать как крайний защитник или латераль. За сборную Нидерландов он выступает с 2018 года.
За национальную команду Дюмфрис играл на чемпионате Европы-2020, чемпионате мира-2022 и Евро-2024. На клубном уровне он известен активной игрой на фланге и подключениями к атакам.
«Реал» в сезоне-2026/27 будет выступать в чемпионате Испании, Кубке Испании, Лиге чемпионов и других турнирах. Дюмфрис стал одним из летних новичков мадридского клуба.