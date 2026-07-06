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«Тоттенхэм» объявил о переходе Сандро Тонали

Лондонский клуб подписал итальянского полузащитника из «Ньюкасла» за рекордные для себя 100 млн фунтов с учетом бонусов.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Tomas Sisk / Photo News via Getty Images

«Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника сборной Италии Сандро Тонали из «Ньюкасла». Стороны заключили долгосрочный контракт. По данным СМИ, сумма сделки составила 100 млн фунтов с учетом бонусов, что стало рекордом в истории лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на шесть лет, а его зарплата составит около 275 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2025/26 Тонали провел 35 матчей в английской Премьер-лиге и отдал две результативные передачи. Итальянец выступал за «Ньюкасл» с 2023 года.