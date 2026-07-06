Филипе Луис стал новым главным тренером «Монако»

Бразилец начинает первый этап европейской тренерской карьеры после успешной работы во «Фламенго». Завершив карьеру футболиста в 2023 году, уже через год он возглавил клуб из Рио-де-Жанейро и выиграл с ним чемпионат Бразилии, Кубок страны, Суперкубок и Кубок Либертадорес.