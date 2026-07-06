Филипе Луис стал новым главным тренером «Монако»

Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до июня 2028 года.
Бразилец начинает первый этап европейской тренерской карьеры после успешной работы во «Фламенго». Завершив карьеру футболиста в 2023 году, уже через год он возглавил клуб из Рио-де-Жанейро и выиграл с ним чемпионат Бразилии, Кубок страны, Суперкубок и Кубок Либертадорес.
Как футболист Филипе Луис известен по выступлениям за «Атлетико», «Челси» и сборную Бразилии. В составе национальной команды он стал победителем Кубка конфедераций 2013 года и Кубка Америки — 2019.
В марте нынешнего года специалист покинул «Фламенго». По данным СМИ, причиной увольнения могли стать переговоры с холдингом BlueCo, которому принадлежат «Челси» и «Страсбур». Тогда сообщалось, что Филипе Луис может продолжить карьеру в одном из этих клубов.
В минувшем сезоне «Монако» занял седьмое место в чемпионате Франции. За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.
Головин уже пересекался с Филипе Луисом на поле. В сезоне-2018/19 «Монако» встречался с «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов, и тогда испанский клуб одержал победу со счетом 2:0.