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Филипе Луис стал новым главным тренером «Монако»

«Монако» официально объявил о назначении бывшего наставника «Фламенго» Филипе Луиса на пост главного тренера клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до июня 2028 года.

Бразилец начинает первый этап европейской тренерской карьеры после успешной работы во «Фламенго». Завершив карьеру футболиста в 2023 году, уже через год он возглавил клуб из Рио-де-Жанейро и выиграл с ним чемпионат Бразилии, Кубок страны, Суперкубок и Кубок Либертадорес.

Как футболист Филипе Луис известен по выступлениям за «Атлетико», «Челси» и сборную Бразилии. В составе национальной команды он стал победителем Кубка конфедераций 2013 года и Кубка Америки — 2019.

В марте нынешнего года специалист покинул «Фламенго». По данным СМИ, причиной увольнения могли стать переговоры с холдингом BlueCo, которому принадлежат «Челси» и «Страсбур». Тогда сообщалось, что Филипе Луис может продолжить карьеру в одном из этих клубов.

В минувшем сезоне «Монако» занял седьмое место в чемпионате Франции. За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

Головин уже пересекался с Филипе Луисом на поле. В сезоне-2018/19 «Монако» встречался с «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов, и тогда испанский клуб одержал победу со счетом 2:0.