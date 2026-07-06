Ольмо обвинил «Реал» в попытке дестабилизировать «Барселону»

«За два года мы выиграли множество титулов, доминировали в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании. Нормально, что они хотят дестабилизировать ситуацию, но мы сосредоточены на своей игре и на том, чтобы продолжать побеждать», — заявил Ольмо.