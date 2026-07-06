Ольмо обвинил «Реал» в попытке дестабилизировать «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Дани Ольмо высказался о заявлениях «Реала», связанных с делом бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
«За два года мы выиграли множество титулов, доминировали в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании. Нормально, что они хотят дестабилизировать ситуацию, но мы сосредоточены на своей игре и на том, чтобы продолжать побеждать», — заявил Ольмо.
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес сообщил о намерении передать в УЕФА 600-страничное досье по делу Негрейры. В свою очередь «Барселона» намерена обратиться в суд с иском о клевете.
В 2023 году каталонскому клубу были предъявлены обвинения по делу о выплатах бывшему функционеру судейского корпуса Хосе Марии Энрикесу Негрейре.