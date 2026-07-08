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Шевалье останется в «ПСЖ» и хочет вытеснить Сафонова из состава

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье не покинет парижский клуб в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Оливье Талларон.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

По информации источника, 24-летний француз намерен остаться в «ПСЖ» и хочет попытаться снова стать первым номером команды. Шевалье провел несколько продолжительных бесед с главным тренером команды Луисом Энрике и получил от него гарантии, что сможет побороться за место в стартовом составе.

Шевалье перешел в «ПСЖ» летом 2025 года из «Лилля» за 40 млн евро. Он провел за парижан 26 матчей, в которых пропустил 28 мячей, 10 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Контракт француза с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.

Минувший сезон Шевалье начинал в статусе первого вратаря команды, но затем проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову и потерял место в стартовом составе. Последний раз Шевалье играл за «ПСЖ» 23 января в выездной игре Лиги 1 против «Осера» (1:0).

В прошлом сезоне Сафонов помог «ПСЖ» выиграть три турнира: Межконтинентальный кубок, Лигу 1 и Лигу чемпионов. Он провел за парижан 27 матчей, в которых пропустил 28 мячей и 12 раз сыграл на ноль.

«ПСЖ» откроет новый сезон 12 августа матчем за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы».

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