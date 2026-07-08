Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
09.07
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.88
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 4:3
Швейцария
0
:
Колумбия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Египет
2
П1
X
П2

Бывшие тренеры «Реала» Арбелоа и Алонсо встретятся в 1-м туре АПЛ

Новый сезон Английской Премьер-лиги подарит любопытную тренерскую дуэль уже в первом туре.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: AS.com

Главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа и наставник «Челси» Хаби Алонсо впервые встретятся друг с другом в официальном матче в качестве тренеров команд АПЛ.

7 июля «Фулхэм» объявил о назначении 43-летнего Арбелоа главным тренером. Испанский специалист подписал контракт с лондонским клубом до лета 2029 года.

В стартовом туре сезона-2026/27 «Фулхэм» на своем поле примет «Челси», который ранее возглавил Хаби Алонсо. Встреча состоится 24 августа и станет дебютной в английском чемпионате сразу для обоих испанских специалистов.

Интересно, что в прошлом сезоне Арбелоа сменил Алонсо на посту главного тренера мадридского «Реала». До назначения в первую команду бывший защитник работал с молодежными коллективами клуба и «Кастильей».