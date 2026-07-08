Бывшие тренеры «Реала» Арбелоа и Алонсо встретятся в 1-м туре АПЛ

Главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа и наставник «Челси» Хаби Алонсо впервые встретятся друг с другом в официальном матче в качестве тренеров команд АПЛ.
7 июля «Фулхэм» объявил о назначении 43-летнего Арбелоа главным тренером. Испанский специалист подписал контракт с лондонским клубом до лета 2029 года.
В стартовом туре сезона-2026/27 «Фулхэм» на своем поле примет «Челси», который ранее возглавил Хаби Алонсо. Встреча состоится 24 августа и станет дебютной в английском чемпионате сразу для обоих испанских специалистов.
Интересно, что в прошлом сезоне Арбелоа сменил Алонсо на посту главного тренера мадридского «Реала». До назначения в первую команду бывший защитник работал с молодежными коллективами клуба и «Кастильей».