Аленичев заявил, что Сафонов заслужил место основного вратаря «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев заявил, что Матвей Сафонов по праву стал основным вратарем «ПСЖ». Об этом сообщает «Матч ТВ».
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. За это время российский голкипер дважды выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также становился обладателем Суперкубка УЕФА, Межконтинентального кубка, Кубка и Суперкубка Франции.
«Он уже добился больших результатов, выиграв две Лиги чемпионов. В российском футболе такого ни у кого нет. Дай бог, чтобы у нас еще появился такой игрок, который хотя бы повторит достижение Матвея. Сафонову нужно понимать, что удержать высочайшую планку и быть основным вратарем в команде из страны, с которой у нас тяжелейшие отношения в политике, не каждому дано. Матвей смог доказать, что он по праву стал первым номером “ПСЖ”, главный тренер Луис Энрике не доверит место в составе за красивые глаза и прическу», — сказал Аленичев.
Аленичев отметил, что Сафонову будет сложно удержаться на таком уровне, но выразил уверенность, что вратарь продолжит работать.
«Я хорошо представляю, как Сафонов пахал на каждой тренировке, чтобы добиться права играть в стартовом составе. Но удержаться на таком уровне будет очень сложно. И я уверен, что Матвей это прекрасно понимает и продолжит качественно работать», — добавил он.
Бывший футболист также ответил на вопрос о возможной борьбе Сафонова за «Золотой мяч».
«За “Золотой мяч” можно бороться, почему нет? Да, это будет тяжело, но все возможно. Принято считать, что этот приз получают атакующие игроки — Месси, Роналду и другие. Но не нужно забывать, что в свое время его удостаивался наш Лев Яшин, а в 2006 году — защитник Фабио Каннаваро», — заявил Аленичев.