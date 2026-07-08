Ривалдо: Говорить о Месси — значит повторять очевидное

«Какая самоотдача, какое стремление к победе, какая борьба и какая преданность делу всей команды! Именно это болельщики и хотят видеть на поле во время чемпионата мира. Говорить о Лионеле Месси — значит повторять очевидное. Какой же это футболист! В 39 лет, выступая на своем шестом чемпионате мира, он по-прежнему демонстрирует ту же страсть к футболке сборной Аргентины: радуется, борется, плачет и снова становится решающей фигурой», — написал Ривалдо в социальных сетях.