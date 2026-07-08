Ривалдо: Говорить о Месси — значит повторять очевидное

Сборная Аргентины уступала египтянам со счетом 0:2, но сумела совершить камбэк и выиграть матч — 3:2. Месси в этой встрече не реализовал пенальти, однако затем стал одним из главных героев команды: капитан «альбиселесте» забил гол и отдал результативную передачу. Ривалдо считает, что Месси в 39 лет является решающей фигурой в составе сборной Аргентины.
«Какая самоотдача, какое стремление к победе, какая борьба и какая преданность делу всей команды! Именно это болельщики и хотят видеть на поле во время чемпионата мира. Говорить о Лионеле Месси — значит повторять очевидное. Какой же это футболист! В 39 лет, выступая на своем шестом чемпионате мира, он по-прежнему демонстрирует ту же страсть к футболке сборной Аргентины: радуется, борется, плачет и снова становится решающей фигурой», — написал Ривалдо в социальных сетях.
«Я бразилец, люблю свою страну и всегда буду болеть за нашу сборную. Соперничество — неотъемлемая часть футбола, но я также умею признавать и восхищаться, когда вижу великолепный матч и команду, которая оставляет на поле все без остатка. Такие игры делают футбол еще более великим и являются настоящим украшением чемпионата мира. Поздравляю Аргентину с выходом в следующий раунд», — добавил бразилец.
В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет против команды Швейцарии. Матч пройдет 11 июля в Канзас-Сити. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Ривалдо закончил карьеру в 2014 году в возрасте 41 года. Бразилец выступал за «Барселону», «Милан», «Олимпиакос», «Депортиво», «Палмейрас», «Коринтианс», «Крузейро»,