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Защитник «Манчестер Сити» Хусанов мог оказаться в «Сочи»

Футболист «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, сыгравший за сборную Узбекистана на чемпионате мира по футболу 2026 года, в прошлом мог перейти в чемпионат России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Jean Catuffe/Getty Images

Агент 22-летнего защитника Гайрат Хасбиуллин рассказал, как Абдукодир Хусанов мог оказаться в Российской Премьер-лиге.

— Мы с Кодыром летели экономклассом рейса Ташкент — Стамбул, чтобы потом пересесть на самолет во Францию, где ему предстояло играть за «Ланс». Я спросил: «Ты чувствуешь, что летишь в топ-5?» Он ответил: «Честно, думал, меня продадут в Россию». — «Но видишь, все случилось так, как ты хотел». А он при нашем первом разговоре на мой вопрос, куда хочет, ответил: «В Европу». Из России к нему был предметный интерес, предлагали большие деньги. Крутились люди, внушавшие: «Два года поиграешь за “Сочи”, потом поедешь куда хочешь». Но вы же понимаете, чем обычно это заканчивается. И вот что еще поразительно: тем же рейсом летела его будущая жена — отдыхать со своей семьей в Турцию. Они проходили по салону мимо нас, ее мама поздоровалась с нами, и вот как-то Кодыру все это запомнилось, — приводит слова Хасбиуллина «Спорт-Экспресс».

Футболист сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов выступает за «Манчестер Сити» с 2025 года, перейдя в английский клуб из «Ланса» за 40 миллионов евро. За это время он провел всего 47 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол. Рыночная стоимость защитника составляет 50 миллионов евро.