Защитник «Манчестер Сити» Хусанов мог оказаться в «Сочи»

— Мы с Кодыром летели экономклассом рейса Ташкент — Стамбул, чтобы потом пересесть на самолет во Францию, где ему предстояло играть за «Ланс». Я спросил: «Ты чувствуешь, что летишь в топ-5?» Он ответил: «Честно, думал, меня продадут в Россию». — «Но видишь, все случилось так, как ты хотел». А он при нашем первом разговоре на мой вопрос, куда хочет, ответил: «В Европу». Из России к нему был предметный интерес, предлагали большие деньги. Крутились люди, внушавшие: «Два года поиграешь за “Сочи”, потом поедешь куда хочешь». Но вы же понимаете, чем обычно это заканчивается. И вот что еще поразительно: тем же рейсом летела его будущая жена — отдыхать со своей семьей в Турцию. Они проходили по салону мимо нас, ее мама поздоровалась с нами, и вот как-то Кодыру все это запомнилось, — приводит слова Хасбиуллина «Спорт-Экспресс».