«Барселона» сделала предложение по Адейеми

«Карим Адейеми согласовал условия с “Барселоной” и сообщил “Боруссии” о переходе в каталонский клуб.



Контракт Адейеми истекает в июне 2027 года, и он не планирует подписывать новое соглашение.



“Барселона” направила официальное предложение “Боруссии”, чтобы подписать Адейеми сейчас, клуб работает над завершением сделки», — написал Романо.