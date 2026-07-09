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«Барселона» сделала предложение по Адейеми

По данным Фабрицио Романо, футболист уже согласовал условия контракта с каталонским клубом.

Источник: AP 2024

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Карим Адейеми согласовал условия с “Барселоной” и сообщил “Боруссии” о переходе в каталонский клуб.

Контракт Адейеми истекает в июне 2027 года, и он не планирует подписывать новое соглашение.

“Барселона” направила официальное предложение “Боруссии”, чтобы подписать Адейеми сейчас, клуб работает над завершением сделки», — написал Романо.

Адейеми выступает за дортмундскую «Боруссию» с 2022 года, когда перешел из «Зальцбурга». До этого форвард играл в системе «Унтерхахинга» и австрийского клуба.

Футболист также вызывался в сборную Германии.