«Барселона» сделала предложение по Адейеми

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
«Карим Адейеми согласовал условия с “Барселоной” и сообщил “Боруссии” о переходе в каталонский клуб.
Контракт Адейеми истекает в июне 2027 года, и он не планирует подписывать новое соглашение.
“Барселона” направила официальное предложение “Боруссии”, чтобы подписать Адейеми сейчас, клуб работает над завершением сделки», — написал Романо.
Адейеми выступает за дортмундскую «Боруссию» с 2022 года, когда перешел из «Зальцбурга». До этого форвард играл в системе «Унтерхахинга» и австрийского клуба.
Футболист также вызывался в сборную Германии.