Оярсабаль: можно ли сказать «нет» «Барселоне»? Да, можно

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает 29-летнего испанца в качестве альтернативы нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу.
«Можно ли сказать “нет” “Барселоне”? Да, можно. Конечно, можно. Были игроки, которые ей отказывали. Я счастлив в Сан-Себастьяне. Считаю “Реал Сосьедад” своим домом. Это то место, где я могу жить с семьей, как хочу. Я всегда говорю, что нахожусь там, где хочу», — сказал Оярсабаль.
Микель Оярсабаль выступает за «Реал Сосьедад» с 2015 года и является его капитаном. Он провел за клуб из Страны Басков 437 матчей, в которых забил 133 мяча и отдал 65 голевых передач. Его контракт с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2028 года.
За сборную Испании Оярсабаль провел 58 матчей и забил 29 мячей. Он входит в пятерку самых опытных игроков национальной команды на ЧМ-2026.
В ¼ финала сборная Испании сыграет со сборной Бельгии. Встреча пройдет в Лос-Анджелесе в пятницу, 10 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.