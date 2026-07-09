Оярсабаль: можно ли сказать «нет» «Барселоне»? Да, можно

«Можно ли сказать “нет” “Барселоне”? Да, можно. Конечно, можно. Были игроки, которые ей отказывали. Я счастлив в Сан-Себастьяне. Считаю “Реал Сосьедад” своим домом. Это то место, где я могу жить с семьей, как хочу. Я всегда говорю, что нахожусь там, где хочу», — сказал Оярсабаль.