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«Манчестер Юнайтед» показал проект нового 100-тысячного стадиона

«Манчестер Юнайтед» показал проект новой арены на 100 тысяч зрителей. Стадион построят рядом с «Олд Траффорд», стоимость проекта — около £2 млрд.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

Новая арена появится примерно в 350 метрах к северо-западу от нынешнего «Олд Траффорд». Вместе со стадионом клуб планирует создать современный спортивно-развлекательный район, который, по оценкам, обеспечит около 48 тысяч новых рабочих мест.

«Предлагаемое место строительства стадиона идеально расположено рядом с “Олд Траффорд”, что позволит нам сохранить наследие, традиции и ритуалы в дни матчей, которые так важны для наших болельщиков», — заявила генеральный директор по развитию стадиона Коллетт Рош.

В июне клуб приобрел участок площадью 25 акров для реализации проекта. Строительство новой арены, по предварительным оценкам, займет от четырех до пяти лет, а его стоимость составит около 2 млрд фунтов стерлингов.

Действующий стадион «Олд Траффорд» был открыт в 1910 году и вмещает чуть более 74 тысяч зрителей.