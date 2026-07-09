«Манчестер Юнайтед» показал проект нового 100-тысячного стадиона

Новая арена появится примерно в 350 метрах к северо-западу от нынешнего «Олд Траффорд». Вместе со стадионом клуб планирует создать современный спортивно-развлекательный район, который, по оценкам, обеспечит около 48 тысяч новых рабочих мест.
«Предлагаемое место строительства стадиона идеально расположено рядом с “Олд Траффорд”, что позволит нам сохранить наследие, традиции и ритуалы в дни матчей, которые так важны для наших болельщиков», — заявила генеральный директор по развитию стадиона Коллетт Рош.
В июне клуб приобрел участок площадью 25 акров для реализации проекта. Строительство новой арены, по предварительным оценкам, займет от четырех до пяти лет, а его стоимость составит около 2 млрд фунтов стерлингов.
Действующий стадион «Олд Траффорд» был открыт в 1910 году и вмещает чуть более 74 тысяч зрителей.