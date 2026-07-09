«Манчестер Юнайтед» показал проект нового 100-тысячного стадиона

«Предлагаемое место строительства стадиона идеально расположено рядом с “Олд Траффорд”, что позволит нам сохранить наследие, традиции и ритуалы в дни матчей, которые так важны для наших болельщиков», — заявила генеральный директор по развитию стадиона Коллетт Рош.