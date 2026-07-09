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Адейеми сообщил «Боруссии» о желании перейти в «Барселону»

Переговоры между клубами продолжаются, соглашение пока не достигнуто.

Источник: AP 2024

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми уведомил руководство клуба о желании продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

По его информации, стороны пока не достигли соглашения по трансферу, однако переговоры продолжаются. Ранее сообщалось, что сам футболист уже согласовал условия личного контракта с каталонским клубом.

По данным Bild, сумма сделки может составить 40 млн евро, а с учетом бонусов превысить 50 млн. При этом Sky Sport утверждал, что первое официальное предложение «Барселоны» в размере 20 млн евро не устроило «Боруссию». В прошлом сезоне Адейеми забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 28 матчах Бундеслиги.