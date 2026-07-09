Адейеми сообщил «Боруссии» о желании перейти в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми уведомил руководство клуба о желании продолжить карьеру в «Барселоне». Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.
По его информации, стороны пока не достигли соглашения по трансферу, однако переговоры продолжаются. Ранее сообщалось, что сам футболист уже согласовал условия личного контракта с каталонским клубом.
По данным Bild, сумма сделки может составить 40 млн евро, а с учетом бонусов превысить 50 млн. При этом Sky Sport утверждал, что первое официальное предложение «Барселоны» в размере 20 млн евро не устроило «Боруссию». В прошлом сезоне Адейеми забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 28 матчах Бундеслиги.