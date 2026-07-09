«Барселона» намерена взять кредит на летние трансферы

Сообщается, что часть средств будет направлена на выплату зарплат и покрытие текущих расходов, однако основная сумма предназначена для усиления состава. В приоритете каталонцев остаются трансферы Хулиана Альвареса из «Атлетико», Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии» и Жоау Канселу из «Аль-Хиляля».