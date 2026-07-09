«Барселона» намерена взять кредит на летние трансферы

«Барселона» планирует привлечь кредит в размере 210 млн евро, чтобы профинансировать летнюю трансферную кампанию. По информации Marca, клуб испытывает дефицит ликвидности и намерен использовать будущие доходы в качестве обеспечения.
Сообщается, что часть средств будет направлена на выплату зарплат и покрытие текущих расходов, однако основная сумма предназначена для усиления состава. В приоритете каталонцев остаются трансферы Хулиана Альвареса из «Атлетико», Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии» и Жоау Канселу из «Аль-Хиляля».
Ранее «Барселона» уже оформила переход Гордона за 70 млн евро с возможными бонусами в размере еще 10 млн.