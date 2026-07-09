Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:00
Карабах
:
Вестри
Все коэффициенты
П1
1.05
X
24.00
П2
40.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Шериф
:
Алюминий
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.50
П2
10.50
Футбол. Лига Европы
21:00
Хайдук С
:
Жилина
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.30
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
21:00
ЦСКА Сф
:
Дерри Сити
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.30
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Войводина
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.45
П2
2.50
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.90
П2
6.70

«Барселона» намерена взять кредит на летние трансферы

Каталонский клуб рассчитывает привлечь 210 млн евро для усиления состава и покрытия части текущих расходов.

Источник: Reuters

«Барселона» планирует привлечь кредит в размере 210 млн евро, чтобы профинансировать летнюю трансферную кампанию. По информации Marca, клуб испытывает дефицит ликвидности и намерен использовать будущие доходы в качестве обеспечения.

Сообщается, что часть средств будет направлена на выплату зарплат и покрытие текущих расходов, однако основная сумма предназначена для усиления состава. В приоритете каталонцев остаются трансферы Хулиана Альвареса из «Атлетико», Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии» и Жоау Канселу из «Аль-Хиляля».

Ранее «Барселона» уже оформила переход Гордона за 70 млн евро с возможными бонусами в размере еще 10 млн.