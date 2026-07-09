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«Ньюкасл» подписал 18-летнего Шона Штера из «Аякса»

Полузащитник заключил с английским клубом пятилетний контракт.

Источник: Reuters

«Ньюкасл» официально объявил о переходе 18-летнего полузащитника Шона Штера из «Аякса». Футболист подписал контракт сроком на пять лет и будет выступать под 14-м номером.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 24 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Штер провел 24 матча за основную команду «Аякса» во всех турнирах, включая три встречи в Лиге чемпионов. Он также стал самым молодым автором голевой передачи в истории клуба в главном еврокубке и получил приз имени Абдельхака Нури, который ежегодно вручается лучшему воспитаннику академии амстердамцев.