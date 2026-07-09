«Ньюкасл» подписал 18-летнего Шона Штера из «Аякса»

В прошлом сезоне Штер провел 24 матча за основную команду «Аякса» во всех турнирах, включая три встречи в Лиге чемпионов. Он также стал самым молодым автором голевой передачи в истории клуба в главном еврокубке и получил приз имени Абдельхака Нури, который ежегодно вручается лучшему воспитаннику академии амстердамцев.