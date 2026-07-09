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Хаби Алонсо: Я стал частью одного из лучших клубов мира

Хаби Алонсо посетил тренировочную базу команды в Кобхэме.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо посетил тренировочную базу клуба в Кобхэме и дал первое интервью после приезда в Лондон.

"Нельзя работать вполсилы — нужно полностью отдавать себя команде. Без тяжелой работы ничего не получится. Нам необходимо сформировать такую культуру, и начинается она здесь, с ежедневной работы в Кобхэме.

Меня очень воодушевил потенциал команды. Здесь есть состав, с которым можно работать, выстраивать игровую идею, возвращать эмоции на стадион и налаживать связь с болельщиками.

Ощущения прекрасные, и для меня это большая честь. Я стал частью великого клуба, одного из лучших в мире, который добился огромных успехов за последние десятилетия. Быть здесь — большая привилегия. Теперь я с нетерпением жду предстоящего вызова.

Я знаю, какая энергия может быть на этом стадионе. Нам нужно вернуть ее и восстановить связь между всеми. Мы хотим, чтобы все верили: хорошие времена наступят, если мы будем едины и вместе создадим эту силу. Первый шаг должны сделать мы — команда обязана дать болельщикам энергию. Вместе мы способны добиться больших успехов в ближайшие годы.

После опыта работы в Германии и Испании для меня наступил подходящий момент [чтобы поработать в Англии]. Мне всегда хотелось однажды попробовать себя в Премьер-лиге. Эта возможность появилась вовремя — в подходящем клубе, с хорошими перспективами и правильными ощущениями. АПЛ очень меня привлекает", — сказал Алонсо.