Хаби Алонсо: Я стал частью одного из лучших клубов мира

Я знаю, какая энергия может быть на этом стадионе. Нам нужно вернуть ее и восстановить связь между всеми. Мы хотим, чтобы все верили: хорошие времена наступят, если мы будем едины и вместе создадим эту силу. Первый шаг должны сделать мы — команда обязана дать болельщикам энергию. Вместе мы способны добиться больших успехов в ближайшие годы.